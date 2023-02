Ascolti TV | Martedì 7 febbraio 2023 Sanremo parte forte | 62 4% – 10 | 7 milioni +4 6% rispetto al 2022

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Morandi, Amadeus e Ferragni Nella serata di ieri,, su Rai1 l’esordio del 73° Festival di, in onda dalle 21:18 alle 1:40, ha conquistato 10.757.000 spettatori pari al 62.4% di share (qui glidella prima serata del– qui glistory di tutte le edizioni), preceduto dall’anteprimaStart, dalle 20:44 alle 21:13, a 13.104.000 spettatori e il 51.18%. Nel dettaglio, la prima, dalle 21:18 alle 23:44, è vista da 14.170.000 spettatori con il 61.68%, mentre la seconda, dalle 23:48 alle 1:40, è seguita da 6.271.000 spettatori con il 64.83%. All’interno il Tg1 60 Secondi informa 8.179.000 spettatori pari al 58.48%. Con le nuove rilevazioni in vigore dallo ...

... un film in prima tv su Canale 5 ed uno su Rai2, i tre talk politici delsu Rai3, Rete4 e ... Glisono stati buoni e si potrebbe dire buonissimi visti che sono stati in linea con quelli ...Ben 10 milioni 757 mila telespettatori , per un totale del 62,4% di share , hanno infatti seguito il celebre appuntamento nella serata di7 febbraio 2023. Numeri simili a quelli dell'anno ...

