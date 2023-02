Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 7 febbraio 2023

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Vince ovviamente la serata Rai1 con la prima serata del Festival di Sanremo, che riesce a totalizzare maggioriin share rispetto allo scorso anno. Nel 2022 aveva avuto 13805 spettatori (54.51% di share) nella prima parte e 6408 (55.35%) nella seconda, per una media di 10911 (54.7%).tv Prima serata Su Rai1 la prima serata del Festival di Sanremoha totalizzato 14170 spettatori nella prima parte fino alle 23:48 (61,68% di share) e 6296 (64,72%) nella seconda terminata alle 1:40, per una media di 10757 spettatori (62,40%); il film Puoi baciare lo sposo su ...