Ascolti tv | come è andata la prima serata del Festival?

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Inizia con il botto Ladell nuova edizione di Sanremo, in onda ieri 7 febbraio, fa letteralmente il botto. Lo show musicale, con al timone ancora Amadeus ottiene 10.757.000 spettatori con il 62,4% di share. Nellaparte registra 14.170.000 e il 61,7%, nella seconda 6.296.000 con il 64,7%. Sanremo Start con Benigni e Mattarella a 13.104.000 e 51,2%. Leggi anche: Sanremo, tutti i meme sul momento di Blanco Per fare un confronto ecco i dati della scorsa edizione: Sanremo start (fino alle 21.13): 13.104.000 spettatori (share 51,18%).parte (fino alle 23.44): 14.170.000 spettatori (share 61,68%). Seconda parte (dopo le 23.48): 6.296.000 spettatori (share 64,72%). All’interno il Tg1 60 Secondi raggiunge 8.179.000 spettatori pari al 58.48%. Con le nuove rilevazioni che sono in vigore dallo scorso ...