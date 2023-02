Ascolti Tv 7 febbraio 2023 | Sanremo si mangia tutto | agli altri restano le briciole

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)Tv martedì 7, in prima serata su Rai1 l'esordio del 73° Festival di, in onda dalle 21:18 alle 1:40, ha conquistato 10.757.000 spettatori pari al 62.4% di share. L'...

Tv martedì 72023 , in prima serata su Rai1 l'esordio del 73° Festival di Sanremo, in onda dalle 21:18 alle 1:40, ha conquistato 10.757.000 spettatori pari al 62.4% di share. L'...Pascal è stato il presentatore della serie di sketch comedy il 4per promuovere il suo ... Nel frattempo, The Last of Us continua a macinare record di, con il quarto episodio che ...

Festival di Sanremo 2023, gli ascolti prima serata del 7 febbraio: il confronto auditel con lo scorso anno 2022 SuperGuidaTV

Ascolti tv martedì 7 febbraio 2023: dati in ritardo Tvblog

Ascolti TV 7 febbraio 2023, dati auditel ieri sera: Sanremo 2023 prima serata, nuovo record per Amadeus Piper Spettacolo Italiano

Ascolti tv, dati Auditel martedì 7 febbraio: Festival di Sanremo da record nonostante la Juventus, flop Fedez Virgilio Notizie

Ascolti TV 6 febbraio 2023, dati auditel ieri sera: Grande Fratello Vip contro Black Out La Serie Piper Spettacolo Italiano

Belén Rodriguez ha cambiato stile per la quinta puntata del programma Mediaset: addio abiti romantici a fiori, ora è il momento di brillare con un ...Nella mattinata di mercoledì 8 febbraio gli agenti dell'unità cinofila della polizia ... Negli scorsi giorni sono stati ascoltati dagli alcuni amici e conoscenti di entrambe le ragazze. I sospetti ...