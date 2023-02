Ascolti Sanremo 2023 | prima serata da urlo | miglior esordio dal 1995 | picchi per Battisti e la Ferragni “nuda”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Grandeper il Festival didi Amadeus, che nellaottiene lo share più alto dal, con iper l’omaggio a Lucioe sul nude look di ChiaraLadel Festival di(qui tutti gli articoli), condotta da Amadeus, Gianni Morandi e Chiara, è stata seguita ieri da 10 milioni 757 mila spettatori, pari al 62.4% di share. Laparte del kermesse, in onda tra le 21.18 e le 23.44 è stata vista da 14 milioni 170 mila spettatori, con il 61.7% di share, mentre la seconda, in onda tra le 23.48 e l’1.40, da 6 milioni 296 mila, con il 64.7%. Il picco di share è ...

La prima serata del festival di Sanremo fa il pieno di ascolti. La 73esima edizione della kermesse canora ha superato le aspettative e persino gli ottimi dati di ascolto della passata stagione. La prima serata condotta da Amadeus, ...

Nella serata che ha aperto il 73° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, da segnalare su Rai 1 i grandi risultati di "Sanremo Start" (dalle 20.44 alle 21.13) con 13 milioni 104 mila spettatori