Ascoli | Breda | “È la sfida che volevo | la squadra mi ha impressionato”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) “E’ unachequesta di. L’idea che mi sono fatto è veramente ottima, dall’essere un buon gruppo dobbiamo diventare unae questo è il lavoro mio e dei ragazzi”. Parole del neo allenatore dell’Roberto, ingaggiato dalla società bianconera per sostituire l’esonerato Cristian Bucchi, a cui è stata fatale la sconfitta di sabato scorso sul campo del Cittadella.è stato presentato stamani nel corso di una conferenza stampa. “A Cittadella è stato toccato il fondo perché ho visto laimpaurita e, come ho detto ai calciatori, giochiamo a calcio e non dobbiamo avere paura” ha detto il direttore sportivo Marco Valentini introducendo il neo allenatore bianconero. “Per riprendere l’identità smarrita – ha aggiunto ...

Presentato il nuovo tecnico che ha preso il posto dell'esonerato Bucchi

Il neo tecnico dell' Ascoli Roberto Breda si è presentato in conferenza stampa: "La classifica è particolare in un anno molto particolare, non sappiamo ancora chi potrà retrocedere. Questo è un campio ...