Asamoah sullo scudetto | «Il Napoli ha tanto vantaggio | ma anche l’Inter può dar fastidio»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Kwadwo, ex giocatore di Juve e Inter, ha parlato della stagione in Serie A e delloKwadwo, ex giocatore di Juve e Inter, ha parlato della stagione in Serie A e dello. Le sue dichiarazioni: «Complimenti alla squadra e al mister, stanno facendo un grandissimo campionato. Non mi ha sorpreso quello che sta facendo, ha fatto un grande lavoro. Per quanto riguarda lo, Ilha tanti punti di, ma se cade ognipoi è difficile rialzarsi.può dargli». L'articolo proviene da Calcio News 24.