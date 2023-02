Arrestato a Bali il latitante affiliato alla ‘ndrangheta Antonio Strangio Era ricercato per traffico di droga

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ildi, 32 anni, è stato, in Indonesia. Il soggetto,perdi, è stato neutralizzato lo scorso 2 febbraio, alle 21:00 ora locale (corrispondenti alle 15:00 italiane).si trovava presso ilNgurah Rai International Airport di, in Indonesia, quando è stato fermato dai poliziotti della rinomata località turistica. Sul, pendeva la “Red Notice” Interpol ossia l’avviso di cattura internazionale per i soggetti ricercati in tutto il mondo. Il 32enne è legato‘ndrina di San Luca, nota anche come “Janchi”. Il soggetto eraper ...