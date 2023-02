Ariana Grande | il brand beauty arriva finalmente in Italia | chi vende i prodotti R E M

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Dopo tanta attesa, ideldi bellezza lanciato dano in. R.E.M.è in arrivo grazie a Sephora. Quali sono ida tenere d’occhio. Febbraio è un mese particolarmente ricco di spunti lato, soprattutto per Sephora che si premura di distribuire indi R.E.M.. Ilè stato fondato non molto tempo fa da, popstar tra le più acclamate della sua generazione e vincitrice di svariati Grammy Awards. Il suodi bellezza è noto soprattutto per idi make-up ad alta prestazione, ...