Arbitri Serie A | per l'Inter c'è Maresca | ecco l'arbitro di Juve-Fiorentina e tutte le altre designazioni

Glidella ventiduesima giornata diA 2022/2023, ecco le designazioni da parte di Gianluca Rocchi per questo nuovo turno di campionato. Spicca Juventus - Fiorentina a Fabbri, mentre Lazio - ......, dirigenti sportivi e per lo sviluppo del calcio femminile (nel frattempo Riad ... Tuttavia, il presidente del Consiglio pose unadi questioni ostative legate al rispetto dei diritti umani ...

Arbitri Serie A, le designazioni per la 21^ giornata Sky Sport

Serie A, arbitri: il derby Inter-Milan affidato a Massa, Mazzoleni al Var - Sportmediaset Sport Mediaset

Serie A 22/23: Designazioni Arbitri partite 21^ giornata campionato Le Teste di Calcio

SERIE A TIM - Designazioni 22ª Giornata - Associazione Italiana ... A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

SERIE A TIM - Designazioni 21ª Giornata - Associazione Italiana ... A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

Due gli espulsi nel turno di Serie A, entrambi nell’Atalanta: Joakim Maehle e Luis Muriel, quest’ultimo per proteste. Da capire se arriverà la stangata per il colombiano, dipende da ciò che ha scritto ...Una sola partita falsata da errori arbitrali nel panorama della ventunesima giornata di serie A: come cambia la classifica depurata dalle sviste dei fischietti.