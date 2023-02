Aprilia | rischia di soffocare | bimbo di 10 anni trasportato a Roma in eliambulanza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Hato di restare soffocato dal cibo. Forse stava facendo merenda, chissà, il boccone deve essergli andato di traverso impedendogli di respirare. Sono stati momenti di grande tensione e paura per i genitori del ragazzino di soli 10di nazionalità indiana che ieri pomeriggio in via delle Regioni ad, mentre stava mangiando ha manifestato chiari i segni di un’asfissia che hanno fatto temere il peggio. La corsa dei soccorsi e il trasporto in elicottero In preda al terrore, ma ben consapevoli di dover agire al più presto il papà e la mamma del ragazzino hanno dato l’allarme al 118. Quando gli operatori sanitari sono arrivati sul posto hanno trovato il piccolo in condizioni serie e non hanno perso tempo si sono adoperati con ogni mezzo per stabilizzarlo, mentre hanno anche allertato l’elisoccorso per un tempestivo ...