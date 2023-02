Anziani | solo un quinto può permettersi protesi dentali fisse | ' urge Pano sociale'

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Roma, 8 feb. (Adnkronos Salute) - In Italiail 19% degli over 65 è in grado di sostenere i costi per unadentale fissa, mentre appena il 34% riesce a comprare quella mobile. Il 90% di chi ha più di 60 anni non si lava i denti ogni volta che mangia e spende meno di 10 euro al mese per l'igiene orale. Sonoalcuni dei dati contenuti nel II Rapporto su Senior e Odontoiatria redatto da Senior Italia Federe condotto dal suo centro studi: una survey con oltre 3.000 questionari inviati ad altrettanti 'senior' di tutta la Penisola. Il report è stato presentato e discusso al ministero della Salute, con il consigliere per l'odontoiatria del ministro Orazio Schillaci, Enrico Gherlone, rettore dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Secondo l'indagine - si legge in una nota - quasi un senior su ...

La crisi delle piscine investe non solo i 5500 atleti tesserati degli sport acquatici, ma riguarda gli oltre 250 mila veneti, tra bambini, adolescenti, adulti, amatori e dilettanti. "Ci ritroviamo ...

