Anticipazioni turche Terra Amara | sparano a Zuleyha | ridotta in fin di vita

Ad oggi, Saniye immagina che Gaffur la tradisca con Seher , ma ancora non sa che lei aspetti un figlio da lui . Ledelle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5 , ci mostrano invece che nel momento in cui lo scoprirà, la cuoca farà una richiesta decisamente inaspettata ...LeTerra Amara tornano puntuali e ci svelano che presto Demir sarà costretto a giurare alla moglie di non usare più armi, mentre Mujigan costringerà Yilmaz a fare lo stesso. Ma cosa ...

Terra Amara, anticipazioni Turchia: Zuleyha costringe Demir a un giuramento SuperGuidaTV

Terra Amara Anticipazioni Turche: Saniye stupisce! Ecco che cosa ... ComingSoon.it

Terra amara, spoiler Turchia: Fekeli offre ancora ospitalità a Behice Blasting News Italia

Terra amara,anticipazioni turche: Züleyha scopre che Hülya, l'ex di Demir, è morta Blasting News Italia

Terra Amara, anticipazioni Turchia: Sermin ritrovata in fin di vita SuperGuidaTV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 9 febbraio 2023, alle 14.10, Fekeli vorrebbe organizzare una festa in grande stile, ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...