Anticipazioni Masterchef 12 | scaletta | ospite | prove cosa vedremo nella puntata dell’8 febbraio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Torna giovedì 82023 l’immancabile appuntamento con la cucina di12. Il talent e cooking show più famoso della tv non si ferma neanche per Sanremo: manuova? Chi si distinguerà tra la Masterclass e chi invece dovrà fare i bagagli e restituire il grembiule bianco? Vediamo allora tutte lesuandrà in onda giovedì 82023.è successo aItalia la settimana scorsa Prima di tutto però può essere utile un rapido riepilogo. La scorsa settimana abbiamo assistito ad una cocente eliminazione: quella di Ollivier. Per chi sta seguendo il programma si tratta di un’uscita decisamente a sorpresa considerando che l’aspirante chef ...