Anticipazioni Il Paradiso delle signore | puntata di oggi 8 febbraio

(Di mercoledì 8 febbraio 2023): una nuova e sorprendentede “Il” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà, 82023.Il: ecco tutto ciò che devi assolutamente sapere Elvira ha un contrattempo con il vestito che dovrà indossare alla gara di ballo in coppia con Salvatore. Irene si rivolge a Francesco che, però, le nega il suo aiuto. Intanto, Umberto viene a sapere che la sua capo operaia si è candidata per la fabbrica di Colombo e non la prende affatto bene.Il: ...

Arrivano le ultimedella trama delle puntate de Ildelle Signore , dal 14 al 17 febbraio. Ricordiamo che il programma non andrà in onda lunedì 13 febbraio, con una puntata eccezionalmente sabato ...Elvira ha un problema con l'abito che dovrà indossare alla gara di ballo. Umberto invece scopre che una della sue operaie si è candidata per la fabbrica di Ezio e la cosa lo irrita parecchio. Marcello ...

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 6 al 10 febbraio Libero Magazine

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 8 febbraio 2023: Marcello conquista i soci del Circolo. Umberto affila le armi! ComingSoon.it

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, il suo destino è nelle mani di Ludovica: Elvira ha un problema ILSIPONTINO.NET

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: puntata di oggi 7 febbraio ZON

Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni puntata di oggi, 8 febbraio 2023 Tvblog

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, la soap opera ambientata nella Milano degli Anni Sessanta in onda come sempre ogni pomeriggio su Rai 1, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...