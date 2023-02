Ant-Man and The Wasp | Quantumania | le dichiarazioni del cast all’anteprima | “Kang è una forza della natura”

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Durante l’anteprima mondiale di Ant-Man and Thesvoltasi lunedì a Los Angeles, tutti gli occhi erano puntati suil Conquistatore, che ricompare qui dopo il cameo nella serie tv Loki. E come dimostrano le prime reazioni di stampa e pubblico, l’attesa non è stata vana: lerese ai microfoni di Hollywood Reporter, dai membri del(artistico e tecnico) seguono la stessa falsariga, sottolineando l’impatto del personaggio all’interno del film, e lodando l’interpretazione di Jonathan Majors. Al riguardo, Peyton Reed, regista del film, ha dichiarato: “Adoro l’idea di poter mettere a confronto gli Avengers più piccoli, o comunque quelli che secondo i fan sono gli Avengers meno potenti, con il più grande cattivo del multiverso,.” Reed continua ...