Angelelli Automobili D2 - 1 300 kg e fino a 850 CV per la supercar italiana

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La, che nel 2022 si è fatta notare per il progetto Hintegrale con propulsione endotermica, ibrida o elettrica, torna a far parlare di sé con la D2, unaderivata dalla D-1 Project del 2022. 1.300 kg per 1.650 kg di downforce. La Casa, con sede in Italia e negli Stati Uniti, ha infatti svelato le ricostruzioni grafiche di un'inedita sportiva che sarà proposta in due varianti con prezzi compresi tra 450 e 580 mila euro. Le proporzioni sono quelle classiche di una vettura a motore anteriore con il cofano lungo e la coda raccolta per 4,6 metri totali, ma la tecnologia è inedita: il telaio nella sua variante più evoluta è un blocco unico di titanio e alluminio stampato in 3D con un processo brevettato, mentre la carrozzeria è dotata di 24 elementi aerodinamici mobili e di otto flap che agiscono come aerofreni. ...