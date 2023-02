Andrea De Paoli | chi è il nuovo «Bonus» di Avanti Un Altro

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)Deè nato nel 1975 a Padova ed è alto 186 cm circa. Non si conosce il suo segno zodiacale. È possibile, però seguirlo sul suo profilo Instagram ufficiale @deche conta quasi 300 mila followers.Dedopo il suo percorso scolastico ha intrapreso la carriera di idraulico, mestiere che ha fatto per circa 6 anni. Successivamente, grazie ai social, ha avuto l'occasione di essere notato da un'agenzia di moda e di debuttare in questo settore.De, dalla carriera da modello adiUnDeè un modello, rappresentato dall'agenzia Match Picture, che si occupa di rappresentare anche altri volti dello ...