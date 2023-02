Anche la natura comincia a averne piene le tasche E ha iniziato a dimostrarlo

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Per la buona vecchia Terra continua la serie nera. Lunedì, di buon ora, laha dato segno, e che segno, di quanto essa stessa sia lontana e avulsa dalle ricchezze, oltre che dalle miserie umane. Ha deciso di dare sfogo all’ energia accumulatasi in quella zona di confine tra l’Europa e l’ Asia. Lo ha fatto distendendo di alcuni metri alla base, a oltre sette chilometri di profondità, le due faglie che si fronteggiano in quel luogo. Senza tener in alcun conto la catastrofe di tipo biblico che si sarebbe verificata di conseguenza in superficie. Una in più, una in meno, in un cammino che dura da millenni e si presume che lo farà almeno per altrettanti, non cambia la sostanza. Una precisazione è d’obbligo: con quanto appena accennato, il panteismo, antica corrente di pensiero che presume una forma di animazione di quanto circonda l’umanità, non c’entra niente. Con ...