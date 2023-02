Anche al Fantasanremo sarebbe servito un DPO

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Volendo andare più a fondo rispetto alla questione, abbiamo scelto di consultare un altro Data Protection Officer oltre a Christian Bernieri che – col suo thread Twitter – ha sollevato un’interessante questione relativamente al trattamento dati delche, dopo un’analisi, è risultato essere inadeguato. Il parere di Francesca Costabile, consulente legale e DPO, va nella stessa direzione di quello del collega evidenziando la necessità di avere un Data Protection Officer in tutti quei casi in cui sia prevista – per svolgere una qualunque attività – la gestione di enormi moli di dati. LEGGI>>> La questione delle privacy policies delFantasaremo e il DPO mancato «Se c’è un trattamento del dato che prevede finalità di marketing deve essere fatto firmare un consenso ad hoc specifico, non può esistere un ...