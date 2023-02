... il mercato avrà nuove regole per quel che riguarda glidei giocatori. L'intervento ...i Blues non sono sotto investigazione di Nyon (le ingenti spese finora sostenute saranno contenute......5 milioni2018, quando arrivò nella capitale dall'Inter (nell'affare che portò Nainggolan in nerazzurro) e ora è a bilancio per circa un milione (considerando gli). Il 15% sul prezzo ...

Ammortamenti nel calcio, da luglio la Uefa cambia: la "mossa" Chelsea sarà fuori legge La Gazzetta dello Sport

Ammortamenti fabbricati strumentali di attività di commercio al ... Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook, formulari e videoconferenze accreditate

Bilancio 2023: prorogata la sospensione degli ammortamenti Fiscoetasse

Coefficiente di ammortamento al 6% chi può fruirne Confesercenti Nazionale

Sospensione degli ammortamenti da ponderare Eutekne.info

Nelle ultime due sessioni i Blues hanno spalmato il costo dei giocatori in 7 o 8 anni, come è permesso in Premier. Ceferin per l’estate vuole riportarlo a 5 ...Aggiornate dall'Inps le tavole per la determinazione degli oneri di ricongiunzione ai sensi della legge n. 45/90 a carico dei liberi professionisti che chiedono il pagamento rateale. {module ADS KAMS ...