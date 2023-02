Amici 22 | il racconto di Megan Ria fa commuovere tutti

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Nella scorsa puntata didi Maria De Filippi la ballerinaha lasciato il suo professore Raimondo Todaro ed è passata alla squadra di Emanuel Lo. Durante la puntata del day time, l’insegnante infatti ha voluto parlarle per conoscerla più a fondo: la studentessa ha parlato della sua passione e di come la danza l’ha salvata nella vita, poi ha raccontato del suo passato difficile, mostrando ancora una volta la sua maturità.22,si emoziona parlando di sua mamma La ballerina di Emanuel Lo ha rivelato: “Ho sempre avuto una situazione un po’ particolare con la mia famiglia, la mia mamma e il mio papà hanno avuto dei problemi tra di loro. Mio papà non era molto d’accordo con il fatto che io continuassi a ballare, mia mamma aveva pochissimi soldi, lei non si comprava niente ma mi faceva ballare. Tante ...