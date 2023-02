Amianto a Melito | incapsulato il materiale

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)e messo in sicurezza l’in via Giulio Cesare adi Napoli. Questa mattina l’intervento di una ditta e della Polizia Municipalel’segnalato in via Giulio Cesare a. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale e una ditta specializzata che ha provveduto a mettere in sicurezza vera le lastre. Prelevati inoltre campioni delper le necessiare analisi. Entro 48 ore dovrebbero arrivare i risultati e solo dopo si portà procedere con la rimozione. Un buon esempio di collaborazione Istituzionale cittadini, associazioni e organi di informazione. “Dopo varie segnalazioni di alcuni cittadini e del sito online Punto Il WebMagazine e la nostra denuncia messa nero su bianco, ecco il primo passo ufficiale per la ...