America assassin | la vacanza da incubo

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)Raidue ore 21.20 con Dylan O' Brien, Michael Keaton , Charlotte Vega. Regia di Michael Cuesta. Produzione USA 2017. Durata: 1 ora e 52 minuti LA TRAMA Una giovanissima coppia durante unasi trova coinvolta in un''azione terroristica islamica. Lei viene uccisa. Lui scampa, ma è preso da una selvaggia voglia di vendicarla. Offre i suoi servigi alla CIA nella lotta contro il terrorismo. Lo arruolano e lo fanno addestrare da uno patentato. Presto il ragazzo è pronto per una pericolosissima missione . Durante la quale avrà il modo di salvare la pelle al suo mentore. PERCHE' VEDERLO perchè non dice niente di nuovo, ma il già visto lo rivede come meglio non si potrebbe. Funziona tutto. Il massacro iniziale. L'ambientazione dove si spara di più. La faccia pulita ...