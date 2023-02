(Di mercoledì 8 febbraio 2023) "E' stata una di quelle giornate fondamentali dove la politica deve essere presente, soprattutto adesso che come relatrice stoseguendo tutto il codice Appalti per lavoro, forniture e servizi. ...

Erica(Forza Italia), componente dell'VIII Commissione, intervenendo alla presentazione del libro "Il nuovo diritto dell'tra recenti principi e giurisprudenza creativa" del ...... ha affermato la deputata di Forza Italia, Erica. "L'obiettivo è sbloccarne almeno una ... "Non si possono imporre onerosi lavori ai privati" gli fa eco il ministro dell', Gilberto ...

Ambiente, Mazzetti (FI): imprese italiane eccellenza - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

AMBIENTE, MAZZETTI (FI): DIRETTIVA UE SU EFFICIENTAMENTO ... 9 colonne

Ambiente, Mazzetti (FI): direttiva Ue su efficientamento va fatta con ... 9 colonne

Case Green, Mazzetti (FI): sulla Direttiva daremo battaglia Lavori Pubblici

Keu, Mazzetti (FI): "Commissione rifiuti per togliere business alle mafie" gonews

Le imprese italiane sono una eccellenza anche per il rispetto dell'ambiente e questo fa la differenza in Italia, in Europa e nel Mondo". Lo ha dichiarato l'on. Erica Mazzetti (Forza Italia), ...Roma, 6 feb – "Siamo entrati in una settimana fondamentale per cercare di migliorare la direttiva europea sull'efficientamento energetico. Come Forza Italia siamo stati i primi a iniziare una battagli ...