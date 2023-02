Amadeus? Nella storia del Festival | che bomba sul direttore artistico

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Da un'edizione all'altra, siamo alla numero 73, ildi Sanremo ha perfezionato la sua definitiva trasformazione in spettacolo televisivo transgenerazionale, il solo e credibile sulle reti generaliste. Quello che è un tempo era lo show per famiglie, il varietà per anziani completamente snobbato dai giovani, oggi riesce a prendere le diverse fasce d'età, fatto più unico che raro nell'intrattenimento popolare. A che cosa si deve questa mutazione genetica? Ogni anno ilbatte il record di spettatori, aumenta lo share e su questo successo Rai1 vive di rendita per tutta la stagione. Il merito è certo delle selezioni, capaci di guardare ai fenomeni più recenti, per esempio all'incontro e alla fusione tra rap e pop, alla mescolanza dei generi, a piccoli elementi di trasgressione altrettanto consolatori ed edificanti. Sanremo non è ...