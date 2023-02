Amadeus | «Era dai tempi di Bugo e Morgan che non succedeva una cosa così»

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) A mezzanotte – e quando altrimenti? – la prima serata del Festival di Sanremo 2023 decide di regalarci il primo momento del “bello della diretta”. Anche se di bello, lo spettacolo che ci è stato regalato, aveva ben poco. Blanco, dopo un duetto con Mahmood sulle note di Brividi, si è ripresentato sul palco da solo per cantare L’isola delle rose, un suo nuovo singolo. Ma non ha fatto i conti con un problema tecnico, che ha fatto sparire l’audio dopo i primi accordi. La follia di Blanco. (IPA) Leggi anche › Sanremo 2023, la scaletta e gli ospiti della prima serata: arrivano Sergio Mattarella e i Pooh Per pura sfortuna,– tornato momentaneamente in camerino – non si è accorto subito del fattaccio e non ha potuto interrompere l’esibizione. ...