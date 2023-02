Amadeus | chi è l’ex moglie Marisa Di Martino | età | lavoro | figlia Alice

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Chi èDi? La risposta sta nella biografia personale del conduttore del momento:. Sì, perché stiamo parlando della sua ex, la donna con la qualeha condiviso il suo cuore prima che tutto finisse, e prima che si innamorasse della sua attuale compagna e, Giovanna Civitillo che era, ovviamente presente ieri, in prima fila, per la prima puntata del Festival di Sanremo 2023. La Civitillo ha anche acconsentito alla creazione di un account personale di suo marito che, per l’occasione, è stato inaugurato proprio in diretta ieri, martedì 7 febbraio 2023, grazie ad un selfie da big like fatto in compagnia di Gianni Morandi e la regina dei social Chiara Ferragni. Ma torniamo a noi: chi èdi ...