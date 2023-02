Altro che boom | ascolti in calo Fuortes vacilla | i dirigenti Rai sul piede di guerra

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) I numeri dovrebbero essere inattaccabili. Dovrebbero, appunto. Perché se girati in maniera “vantaggiosa” possono far passare un messaggio distorto. Così la prima serata di Sanremo viene descritta come un successo nonostante abbia avuto 200mila spettatori in meno della scorsa edizione, 10.7 milioni contro i 10.9 del 2022. Com’è stato possibile arrivare a questo risultato? Semplice: nel frattempo è cambiato il modo di conteggiare lo share: l’Auditel, l’ente preposto a “contare” i telespettatori, ha modificato le sue metriche. Così si scopre che il 62% di quest’anno sarebbe stato in realtà intorno al 55%, in linea con quello dello scorso anno. Segui su affaritaliani.it