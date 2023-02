Almanacco del 08-02-2023 ore 07 | 30

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)del giorno mercoledì 8 Febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Girolamo Emiliani il nome Girolamo deriva dal greco ieronimo scomposto dei termini di Eros Franco è un nome nome può essere tradotto come nome sacro Il proverbio dice stellato cielo mattinata al gelo in di Giuseppe Ungaretti James Dean e Carolina Kostner Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nativi Oggi intanto andiamo a salutare i Domenico Le auguriamo una buona giornata Debora Tobia Tantissimi auguri a Federica buon compleanno ad Antonella e andiamo a salutare anche Fabio Fabrizio Lina giornata a ciascuno di voi e allora andiamo a fare questo questo viaggio nel tempo 8 Febbraio ma del 1692 un medico del villaggio di sale nella colonia della Baia di Chiara che te le ragazze adolescenti sono possedute da Satana portando al processo alle streghe di Salem 8 Febbraio ...

E' il 39° giorno dell'anno, 6ª settimana. Alla fine mancano 326 giorni. Santigiorno: San Girolamo Emiliani (Sacerdote) protettore degli orfani e della gioventù abbandonata.

È mercoledì e come sempre vogliamo raccontarvi qualcosa sulla giornata di oggi, 8 febbraio. Gli avvenimenti, le notizie più curiose, gli accadimenti storici. Oggi, in primo piano, la Chiesa celebra la