Allergia al latte | come diagnosticarla e quali precauzioni seguire

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) All’inizio di febbraio 2023 una ragazza di 20 anni è morta per aver mangiato un tiramisù teoricamente vegano, ma che in realtà pare contenesse proteine dela cui la giovane era allergica fin dalla nascita. Le allergie alimentari consistono in reazioni anomale a un elemento del cibo che il sistemaimmunitario riconosce«pericoloso». Ovvero, in questo caso, proteinela caseina, le lattoglobuline o la lattoalbumina.nel caso di altre allergie, un primo contatto con l’alimento in questione – spiega Antonella Muraro, direttrice del Centro di Specializzazione Regione Veneto per lo Studio e la Cura delle Allergie e Intolleranze alimentari presso l’Università di Padova, dalle colonne del Corriere della Sera – scatena la sensibilizzazione, ovvero si formano anticorpi (immunoglobuline di tipo E). In caso di ...