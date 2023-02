Allenatore di basket arrestato a Roma | violenza sessuale su un atleta minorenne

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Undiè statocon l’accusa diaggravata e continuata su un ragazzo. La polizia ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Si tratta di un italiano, gravemente indiziato, con recidiva specifica., l’uomo abusava del ruolo diL’uomo, con più azioni compiute in tempi diversi, abusando del ruolo die aiutoche svolgeva presso una nota società sportiva di, e comunque con, avrebbe costretto un giovanedel club sportivo a compiere e subire atti sessuali. La delicata indagine è stata avviata ...

ROMA. Undidella capitale è finito in manette con l'accusa di aver compiuto atti sessuali nei confronti di un giovane atleta minorenne del club dove lavorava. La scorsa notte gli ...L'uomo, già condannato per lo stesso reato, attirava la sua vittima con la scusa di rivedere gli schemi di gioco o di un massaggio terapeutico. Ora è in ...

È successo a Roma e l'uomo in questione è un allenatore di una nota squadra di basket. Le indagini sono andate avanti, fino ad arrivare alla scoperta, anche, di un abuso su di un minore.