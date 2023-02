Alimentare | Meloni | ' patrimonio da difendere | tra priorità governo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Questoha particolarmente a cuore il comparto agroitaliano. È un settore economico che dà lustro alla Nazione, produce eccellenze famose in tutto il mondo e svolge anche un'insostituibile azione di presidio del territorio e difesa del paesaggio, perché impegnato contro l'abbandono delle aree rurali e il dissesto idrogeologico". Così il premier Giorgia, in un messaggio inviato alla Confederazione italiana agricoltori in occasione della sua IX conferenza economica. "e rafforzare la solidità del sistema agroitaliano - rimarca il presidente del Consiglio - vuol direundi inestimabile valore che affonda le sue radici nel rapporto millenario tra territori, cultura e produzione. ...