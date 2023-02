Alfonso Signorini svela se guarda Sanremo 2023 e un’inaspettata preferenza

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)durante una serata di, quella del giovedì, sarà occupato a condurre il Grande Fratello Vip 7. Ma negli altri giorni guarderà la kermesse canora? A chiederglielo è una lettrice del settimanale Chi, che ha ricevutorisposta. Il direttore del giornale ha fatto sapere che non solo guarderà il Festival della musica italiana, ma ha anche intenzione di non perdersi un’artista in gara. Di chi si tratta? Di colei che sta sollevando un polverone con le sue accuse alla stampa: la mitica Anna Oxa. A quanto pare, per, è imperdibile l’appuntamento con la sua esibizione a. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7