Alessio Massardi | il papà di due bambini scomparso nel nulla

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Sono ore di apprensione a Villanuova sul Clisi, in provincia di Brescia. Da lunedì 6 febbraio non si hanno più notizie di, 38enne sposato e padre di due figli. L'ultimo avvistamento risale...

Sono ore di apprensione per la famiglia di un 38enne di Villanuova, di cui non si hanno notizie da lunedì. Alessio Massardi era stato visto per l'ultima volta intorno alle 11, fermo con la sua Mini targata ED757GN ad un distributore lungo la Tangenziale, in territorio di Rezzato. Dalle prime informazioni ...

Sono ore di apprensione per la famiglia di un 38enne di Villanuova, di cui non si hanno notizie da lunedì. Alessio Massardi era stato visto per l'ultima volta intorno alle 11, fermo con la sua Mini ...Si tratta di Alessio Massardi, 38enne di Villanuova. In apprensione la moglie con due figli piccoli. Lo stanno cercando anche i carabinieri. Chi dovesse avvistare lui o l'auto chiami il 112 ...