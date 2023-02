Alatri | il contesto in cui matura un delitto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) L’omicidio di Thomas Bricca, untanto crudele quanto insensato, ha portato all’attenzione di tutta l’Italia per qualche giorno la cittadina di. Cronisti e televisioni si sono precipitati nel basso Lazio, portando in tutte le case le immagini di un paese sconvolto dalla morte brutale di uno dei suoi figli. Ma se solo per un attimo, quegli stessi cronisti e quelle stesse telecamere, avessero provato ad interrogarsi su come si sia potuti arrivare a questo punto, che risposte si sarebbero dati?è il paese più grande di questo angolo della provincia di Frosinone. Intorno ad esso gravitano paesi e contrade, frazioni e vallate che da esso dipendono per i servizi principali. Scuole, ospedale, uffici, negozi. Vicino al capoluogo, eppure apparentemente tranquillo, non caotico. La sua apparente tranquillità sarebbe ...