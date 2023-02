Aiuti di stato | al vertice UE si cerca un compromesso contro l’IRA degli Usa

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Settimana decisiva per il dossier del nuovo regime semplificatodi, al centro dell’agenda europea per rispondere all’Inflaction Reduction ActStati Uniti. Dopo la trasferta franco tedesca a Washington, giovedì 9 e venerdì 10 febbraio il Consiglio europeo straordinario a Bruxelles è chiamato a trovare una posizione sul piano industriale per il Green Deal proposto dalla Commissione per evitare che molte aziende europee decidano di spostarsi negli Usa, allettate dai sussidi green garantiti per chi produce in Nord America. La proposta della Commissione La presidente Ursula von der Leyen ha presentato a inizio febbraio il nuovo piano industriale “green” per rispondere all’Inflation Reduction Act (Ira) targato Biden. Si tratta ancora di una comunicazione – dunque non ancora di una proposta legale – ...