AIA tra i Rossi e le Emoticon

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Rabiot, una furia rossa in campo e sui social La vittoria della Juventus contro la Salernitana per 3-0 ha dato molte indicazioni ad Allegri, tra cui la rinnovata certezza di poter contare su Adrien Rabiot a centrocampo. Il francese, come una furia rossa, ha mostrato tutta la sua grinta e la sua rabbia sia in campo che sui social. Il match dell’Arechi è stato deciso da Vlahovic e Kostic, ma l’episodio più eclatante è stato quando Rabiot ha postato sulle sue storie Instagram un video dell’intervento di Vilhena al 23?, per il quale il calciatore della Salernitana è stato ammonito da Rapuano. L’intervento a forbice, che sarebbe stato da espulsione diretta secondo il francese, è stato testimoniato dalle numerosedel cartellino rosso e addirittura dell’AIA. Il classe 1995 non è nuovo ad esprimere il suo dissenso sui social per le decisioni arbitrali: come una ...