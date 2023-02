(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Pessima notizia per Antonio Conte. Ilperde per circa un mese Hugo, portiere titolare degli Spurs e della nazionale francese. Come riportano i media inglesi, in particolare il ...

Pessima notizia per Antonio Conte. Ilperde per circa un mese Hugo Lloris, portiere titolare degli Spurs e della nazionale francese. Come riportano i media inglesi, in particolare il Telegraph, Lloris dovrà subire un intervento ...Pessima notizia per Antonio Conte. Ilperde per circa un mese Hugo Lloris, portiere titolare degli Spurs e della nazionale francese. Come riportano i media inglesi, in particolare il Telegraph, Lloris dovrà subire un intervento ...

Ahi Tottenham: Lloris deve operarsi al ginocchio, salterà le due gare con il Milan La Gazzetta dello Sport

In prima pagina: i quotidiani in edicola oggi, 8 febbraio 2023 Calcio in Pillole

Ahi Conte, l’anno nuovo inizia male: Tottenham k.o. in casa, l’Aston Villa vince 2-0 La Gazzetta dello Sport

Tottenham-Liverpool dove vederla in diretta TV e live streaming ... Fanpage.it

Calciomercato UEFA Champions League: acquisti e cessioni UEFA.com

Il numero uno francese dovrà subire un intervento, sarà ai box per un periodo tra le 6 e le 8 settimane. Al suo posto in Champions contro i rossoneri giocherà Forster ...