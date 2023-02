Aggredì 14enne | ragazzo di 16 anni arrestato a Pescara per bullismo

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) È statoper gravi indizi di colpevolezza per tentata estorsione pluriaggravata e lesioni ai ddi un. Gli agenti della Squadra Mobile dihanno fermato un 16enne in esecuzione di ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip su richiesta della Procura dei Minorenni dell'Aquila. Le indagini La vittima, che in passato aveva già subito atti didiffusi sui social, era stata aggredita un mese fa con una testata sul naso che gli aveva procurato lesioni guaribili in 30 giorni. L'Autorità Giudiziaria ha ritenuto necessaria la custodia in carcere per il 16enne sia per i gravi reati a lui ascritti che per aver agito attribuendosi una posizione di supremazia nella comunità dei giovani.