Africa | il Papa | “Vendere armi spacciandole per aiuti | la vergogna dei Paesi civilizzati”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Città del Vaticano – “È vergognoso che tanticosiddettioffrano un aiuto al Sud Sudan che è fatto di. Questa è una”. A dirlo èFrancesco che questa mattina, nel corso dell’Udienza generale, ha raccontato gli esiti del suo viaggio in. Ilha invitato “a dire decisamente no alla corruzione e ai traffici die sì all’incontro e al dialogo. Solo così potrà esserci sviluppo, la gente potrà lavorare in pace, i malati curarsi, i bambini andare a scuola”. Di seguito il testo completo della riflessione del Santo Padre Cari fratelli e sorelle, buongiorno!La scorsa settimana ho visitato dueni: la Repubblica Democratica ...