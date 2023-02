Addio a Zaniolo | quanto incassa la Roma Le cifre dell' affare con il Galatasaray

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Nicolòè ufficialmente un nuovo giocatore del. Dopo una trattativa iniziata quando era già terminato il calciomercato nel resto d'Europa laè riuscita a risolvere il problema che si era creato dopo la richiesta di cessione da parte'attaccante classe 1999. I giallorossi incasseranno una base fissa di 16,5 milioni di euro, più una serie di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. In particolare il club turco pagherà eventualmente ulteriori 13 milioni di euro di bonus in base a risultati di squadra e personali del giocatore, che era arrivato nella Capitale nell'estate del 2018 nell'ambitoo scambio che aveva portato Radja Nainggolan all'Inter, che aveva mantenuto il 15% sui diritti di rivendita di. La metà di questi 13 milioni sono ...

Le vicende Skriniar econ le loro risoluzioni tardive hanno condizionato le operazioni dell'... oltre ad alcuni club inglesi e - in caso didi Brozovic - di nuovo i nerazzurri. In attacco ...Partendo dall'iniziale clausola di 35 milioni di euro, questa scenderà a 30 e 25 nelle stagioni successive favorendo così il futurodidalla Turchia. .c - entry > p" data - relocate ...

