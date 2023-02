Accoltellato durante una rapina a Roma | è in fin di vita | arrestati 3 stranieri

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Lo hanno accerchiato perrlo e, al suo tentativo di difendersi, lo hanno brutalmente, lasciandolo in un lago di sangue, non prima di fuggire con il bottino. 20 euro: questa la somma che valedi un 46enne,to a, in via Giovanni Giolitti, a pochissima distanza dall’entrata della stazione Termini, la sera del 5 febbraio.a Termini: 46enneL’uomo, un 46enne nato a Milano, ma residente da tempo aper lavoro, è stato avvicinato da tre persone. I tre uomini,, lo hanno aggredito e minacciato con un coltello. Poi con la stessa arma lo hanno colpito con due fendenti al fianco, riuscendo a rubargli il portafogli, che conteneva appena 20 euro. L’uomo, in un lago di sangue, è ...

Nuova aggressione alla stazione Termini di Roma. Stavolta la vittima è un uomo di 46 anni, originario di Milano. Domenica sera, poco prima della mezzanotte, è stato accoltellato ...