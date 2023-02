Accoltellato all’addome per un cellulare e 20 euro | tre arresti alla stazione Termini 46enne in gravi condizioni | era a Roma per un lavoro

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Una rapina per une 20finita con l’accoltellamento di unche ora si trova ricoverato inssime. E’ successo domenica in via Giolitti, una strada adiacentedi: ora la polizia ha arrestato i tre aggressori, tutti uomini, rispettivamente di 40, 31 e 19 anni, tutti pluripregiudicati, originari rispettivamente della Libia, della Tunisia e del Marocco. I tre devono rispondere di rapina aggravata e tentato omicidio: sono stati individuati grazie alle telecamere di sorveglianza. La questura è riuscita ad identificarli perché sono frequentatori abituali della. Ilrapinato, originario di Milano, si trovava a...

L'uomo ha reagito'aggressione, e per vincere la sua resistenza, uno dei tre malviventi lo ha. A quel punto i tre gli hanno portato via 20 euro e sono scappati prima che ...La stazione Termini di Roma è in una situazione di degrado e insicurezza inaccettabile, da troppo tempo. Domenica scorsa, un uomo di 46 anni è statoin via Giolitti, proprio nelle adiacenze dell'importante snodo ferroviario. Con l'accusa di rapina aggravata e tentato omicidio, grazie alle telecamere di sorveglianza, sono ...

