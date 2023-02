Accoltellato a Termini per 20 euro | tre persone in manette

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Roma –per 20: è quanto accaduto ad un 46enne milanese, aggredito domenica scorsa a Roma, nei pressi della stazionedurante una rapina. L’uomo, che si trovava nella Capitale per motivi di lavoro, è ancora ricoverato in gravi condizioni all’Umberto I. Per l’aggressione sono stati fermati dalla polizia tre nordafricani di 40, 31 e 19 anni poiché gravemente indiziati di rapina aggravata e tentato omicidio dagli investigatori del commissariato Viminale. I tre fermati sono stati rintracciati grazie all‘analisi delle immagini delle videocamere di zona. Si tratta di tre uomini noti alle Forze dell’ordine poiché frequentatori della stazionee tutti pluripregiudicati. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, l’aggressione è avvenuta intorno alle 23,30 del 5 febbraio a poca distanza di un fast ...

