Abodi segnala Santoriello a Nordio A che titolo si occupa della sua presunta incompatibilità? Il Fatto

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) SulQuotidiano, Lorenzo Vendemiale scrive del caso, uno dei tre pm di Torino che cura l’inchiesta “Prisma” sui contiJuve che in un video risalente al 2019 rispuntato ieri sui social dichiara di tifare Napoli e di odiare la Juve. Un video che è diventato, per i tifosiJuventus, una prova del complotto anti-bianconeri, ma che in realtà è un momento di una discussione più ampia in cuispiegava perché avesse archiviato l’accusa di falso in bilancio a carico proprioJuventus. Insomma, è un video tagliato e cucito che, scrive Vendemiale, in realtà “non proverebbe nulla, anzi, semmai l’imparzialità del pubblico ministero”. “L’Italia è quel mondo alla rovescia dove i colpevoli diventano vittime, i magistrati finiscono sul banco degli imputati e ...