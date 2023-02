Abodi | «Santoriello? È talmente evidente l’inopportunità… Il principio di responsabilità vale sempre»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il ministro dello Sport, Andrea, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa a margine di un evento a cui ha partecipato a Roma. Il tema sono le parole del pm Cironel video del 2019 diventato virale ieri. Quello in cui, uno dei tre pm della Procura di Torino che indaga sulla Juventus, dichiara di odiare la Juve e di tifare Napoli. «Ildi. Èl’inopportunità, anche in momenti in cui si pensa di poterselo permettere di entrare in un linguaggio che non è istituzionale e consono con il ruolo professionale che si svolge… Ogni parola in più sarebbe inopportuna da parte mia».ha parlato anche degli scontri tra gli ultras, che nelle ...