A Torino arriva la prima mostra personale in Italia dell’artivista urbano JR

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tra gli artisti contemporanei più popolari e conosciuti da un pubblico non necessariamente di specialisti, il francese JR occupa un posto diria importanza, insieme a Banksy, Marina Abramovic, Ai Weiwei, Damien Hirst e Maurizio Cattelan. Curioso che almeno due in questa ipotetica classifica siano artisti in qualche modo “esterni” al sistema ortodosso, poco o per niente legati a quel meccanismo di consenso che passa attraverso le gallerie, i musei e le fiere. Per non parlare dei “contenuti” polemici nei confronti del sistema, con posizioni politiche spesso dure e comunque in opposizione al potere. Se Banksy ha costruito la sua fortuna sul mistero legato all’identità – l’artista inglese non ha nome né volto e a tal proposito sono state azzardate diverse ipotesi, che sia Robert Del Naja, ex Massive Attack, oppure un alterego costruito proprio da Damien Hirst in una ...