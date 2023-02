A Los Angeles l’anteprima mondiale di “Ant-Man and the Wasp”

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Michael Douglas, Paul Rudd ed Evangeline Lilly hanno sfilato sul tappeto rosso della primadi "Ant-Man and the: Quantumania" a Los. Il terzo capitolo della saga dell'uomo formica in uscita nei cinema italiani il 15 febbraio lancia una nuova fase dell'universo cinematografico Marvel e introduce un nuovo supercriminale, Kang il Conquistatore.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/02/A-Los--l-anteprima--di-Ant-Man-and-the-.mp4"/video"Questo film è epico, ampio e travolgente - afferma l'attrice Evangeline Lilly che interpreta- Stiamo lanciando la fase 5 della storia, stiamo introducendo Kang il Conquistatore, che diventerà un personaggio centrale. È il nostro nuovo Thanos, ma ...