A Cerveteri la giornata di raccolta del farmaco in quattro farmacie

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)– Come ogni anno torna anche aladidel, organizzata a livello nazionale dal Banco Farmaceutico. A, ad organizzare la grande macchina della solidarietà è il Centro Solidarietà, che in collaborazione con numerose realtà associative territoriale, sarà presente nellecomunali e private diper raccogliere farmaci da banco da destinare ai nuclei familiari in difficoltà. Leinteressate sono lecomunali n. 2, sita a Cerenova, e n. 5, sita in Via Settevene Palo, e leprivate Cavallini di Valcanneto e Morabito di. I Volontari saranno presenti con del ...